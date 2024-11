Danila Nesci e Paolo Parentela propongono un incontro al Comune di Catanzaro. Parteciperà anche il consulente Gianluigi Scaffidi

«La Cardiochirurgia delle frottole, l'audace colpo dei soliti ignoti e i commissari abusivi che spernacchiano il Consiglio regionale». Questi e molti altri temi verranno affrontati con i deputati del Movimento 5 stelle Dalila Nesci e Paolo Parentela venerdì, 5 agosto, alle 10.30, presso la “Sala dei Concerti” del Comune di Catanzaro. Tre sono gli esposti al procuratore Nicola Gratteri su «fatti di gravità inaudita – spiegano – circa la gestione della sanità calabrese». All'iniziativa parteciperà anche il consulente Gianluigi Scaffidi.

«Carte alla mano – hanno continuato i due parlamentari 5 stelle – dimostreremo che i commissari Massimo Scura e Andrea Urbani non possono più restare al loro posto, prendendo 400 mila euro all'anno per calpestare la potestà legislativa del parlamento regionale, per aiutare il policlinico universitario a nascondere le pesanti illegalità e i rischi certificati nella Cardiochirurgia e per non dare risposte pubbliche sul gravissimo falso materiale in merito alla costituzione della Regione Calabria contro i Comuni che hanno impugnato la rete ospedaliera, prodotto all'interno della struttura commissariale».

«Tramite documenti ufficiali – hanno concluso Nesci e Parentela – proveremo che il governo Renzi copre Scura e Urbani, mentendo al parlamento nazionale e ai cittadini. Come spesso succede in Italia, sarà la magistratura a risolvere, perché le istituzioni politiche si sono rivelate sorde, cieche e mute, dunque conniventi col malaffare».