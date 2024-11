Sul suo blog il leader del Movimento 5 Stelle parla delle elezioni regionali in Calabria: ‘Programma condiviso e rivoluzione culturale’

ROMA - «La Calabria può cambiare: deve aprirsi all'innovazione e mettere nelle istituzioni gli onesti contro la collusione bipartisan e la complicità con la 'ndrangheta». Così sul blog di Grillo si parla delle prossime elezioni regionali in Calabria, che dovrebbero tenersi «a novembre o nella prossima primavera». «Bisognerà definire un programma condiviso - si legge - con cui presentarsi agli elettori che vogliono questa rivoluzione culturale. Seguirà una votazione on line, aperta agli iscritti certificati che ne avranno diritto, della squadra dei candidati al ruolo di consigliere, e poi fra questi, il portavoce del M5S come candidato alla presidenza della Regione». «Il Movimento 5 Stelle - conclude il post - nel rispetto delle sue regole non farà alleanze con i partiti, né darà vita a "liste civetta"». Poi, un'ultima precisione che suona come un aut aut per le cellule calabresi grilline: «I meetup possono ispirarsi alle attività del M5S e del blog di Beppegrillo.it ma non sono titolati a parlare a nome e per conto del M5S».