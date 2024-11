Manifestazione a Roma del movimento Cinquestelle. Abbraccio tra Conte e la segretaria del Pd che dice: «Lavoriamo insieme per salario minimo e reddito». Poi arriva Beppe e le reazioni sono indignate: «Evoca momenti bui»

M5s in piazza nel pomeriggio a Roma per il corteo "Basta vite precarie", contro il dl lavoro e la precarietà. Presente la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha salutato il presidente del Movimento 5 Stelle Giusepope Conte con un abbraccio e un bacio sulle guance.

In serata lo show di Beppe Grillo, a sorpresa sul palco della manifestazione: «Vi ho presi piccolini e ora siete qui ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader! Siate leader di voi stessi». E ancora: «Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite».

«Voi dovete fare un po' di battaglia su territori, raccogliete i progetti e mandateli a Conte - dice ancora Grillo -. Conte prima o poi li capirà»

Schlein a Conte: «Lavoriamo insieme per salario minimo e reddito»

«Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al presidente Giuseppe Conte, dopo averlo salutato alla testa del corteo M5s. «Ci tenevamo a portare un segnale di volontà, di unire le nostre forze sui temi su cui oggi il Movimento ha scelto di mobilitarsi».

Conte a Schlein: «Percorso ne abbiamo da fare, grazie per esserci»

«Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata». Così il presidente M5s Giuseppe Conte alla segretaria del Pd Elly Schlein dopo averla salutata alla testa del corteo pentastellato.

«Una piazza così affollata va al di là delle aspettative. Oggi è una giornata di sole, di caldo. La gente poteva andare al mare e invece viene qui a manifestare tutto il disagio sociale che il Movimento non vuole ascoltare. Questa non è la piazza del Movimento 5 Stelle, ma è la piazza della maggioranza del Paese che vede che il governo non ha soluzioni ma guarda solo ad alcuni interessi dei soliti ricchi e potenti», ha sottolineato Conte.

Conte: «Il Primo maggio dal governo errore colossale».

«Abbiamo un problema di salari da trent'anni. Abbiamo perso potere d'acquisto. Abbiamo il problema di lavoratori che si spaccano la schiena e non portano a casa un salario adeguato. Dobbiamo porre rimedio con un salario minimo legale. È la strada giusta, lo dice anche il governatore della Banca d'Italia Visco». ha detto Conte nel suo intervento di apertura al comizio finale della manifestazione M5s "Basta vite precarie". «Il governo - ha aggiunto - ha fatto un errore colossale il Primo maggio introducendo il decreto precarietà».

In piazza anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: «Ogni volta che c'è un'occasione di convergenza si converge. Le piazze si frequentano e io l'ho sempre fatto. Se poi questo consente di costruire anche un elemento di convergenza va bene», ha detto.

Le reazioni alle parole di Grillo

La posizione più dura è in una nota ufficiale della Lega, che chiede a Schlein di dissociarsi: «Gravi, sconcertanti e inaccettabili parole di Beppe Grillo alla piazza di Movimento 5 Stelle e Pd. Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate».

Il senatore del Gruppo Azione-Italia Viva Enrico Borghi chiede a Conte di dissociarsi: «Grillo ha istigato alla violenza, rievocando lessicalmente organizzazioni eversive che hanno scritto tra le pagine più sanguinose della Repubblica. Conte e il Movimento 5 stelle prendano le distanze da questa deriva». Critico anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi: «Chi fa lavoretti per il bene comune e pulisce giardinetti non ha bisogno di passamontagna: l’evocazione di Grillo al suo uso è un incitamento alla violenza, che, come diceva Isaac Asimov, è l’ultimo rifugio degli incapaci. E anche degli imbecilli».