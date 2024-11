La denuncia arriva dai deputati M5S Dalila Nesci e Paolo Parentela che questa mattina hanno incontrato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. 'Continueremo il nostro lavoro di vigilanza serrata'

«Apprezziamo la disponibilità manifestataci dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, al quale abbiamo riassunto le questioni fondamentali della nostra attività di sindacato ispettivo sulla questione della sanità e sulla salvaguardia dell'ambiente nella regione Calabria». Lo dichiarano i deputati M5s Dalila Nesci e Paolo Parentela al termine dell'incontro di stamani con il nuovo procuratore di Catanzaro, appena insediatosi. «Il dottor Gratteri – continuano i parlamentari M5s – è figura di grande concretezza e rigore. Per questo siamo fiduciosi che le nostre tante denunce, conseguenti all'assenza e all'irresponsabilità della politica, possano avere un riscontro concreto nell'attività della magistratura. Siamo convinti che vi siano metodi mafiosi nella gestione della sanità calabrese, che impediscono la tutela del diritto alla salute e creano situazioni e condizioni impossibili a danno dei calabresi». «Continueremo il nostro lavoro di vigilanza serrata – concludono Nesci e Parentela – sia sulla sanità sia per le emergenze ambientali, consapevoli che questa è la strada maestra per impedire al partito della nazione gli affari, gli imbrogli e le clientele che paralizzano lo sviluppo civile della Calabria».