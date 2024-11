In corsa al Senato, l’insegnante già candidata a sindaco di Catanzaro tra le fila dei grillini ha dichiarato: «Ancora nessuna comunicazione da Di Maio ma pronta a spendere tutto il mio impegno senza risparmio»

Un docente come ministro dell’Istruzione. Il Movimento 5 Stelle avrebbe già deciso i nomi della prossima squadra di Governo pronta a scendere in campo se dovesse uscire vincitore dalle consultazioni del prossimo 4 marzo. Il candidato premier, Luigi Di Maio, potrebbe aver così già indicato come papabile ministro della scuola Bianca Laura Granato, docente calabrese di Lettere, candidata in Calabria al Senato, e già candidata in passato a sindaco di Catanzaro con i pentastellati. Sono queste le voci che si rincorrono nelle ultime ore.



Intervistata la candidata ha risposto di non aver ancora ricevuto comunicazione da Di Maio ma «da qualsiasi posizione i cittadini e il nostro, speriamo, futuro Premier, vogliano che io mi adoperi nella realizzazione del programma del Movimento 5 Stelle, che si propone lo stesso assunto, io spenderò tutto il mio impegno senza risparmio. Non ha importanza la persona, ma il progetto. Questa è la mia missione. Sono un’insegnante – ha continuato - che ha assunto una posizione ferrea contro la legge 107/2015 (buona scuola). La scuola che sogniamo è una comunità democratica, gratuita, inclusiva, che punta alla crescita autonoma e critica del cittadino, non la Scuola azienda delineata nell’ultimo ventennio dai governi di centrosinistra e centrodestra».

Il nome sarebbe stato fatto in una lista di altri candidati del M5S , nell’incontro avuto il 23 febbraio al Quirinale tra Luigi Di Maio e il segretario generale Ugo Zampetti. Annunciata per il 1° marzo la presentazione della squadra di Governo.