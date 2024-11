Il consigliere regionale: “L’Università Magna Graecia si avvarrà di una guida attenta, competente e di un professionista di elevato spessore culturale”

“Esprimo un sentito apprezzamento per l’avvenuta nomina del Prof. Giovambattista De Sarro quale Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro”. È quanto afferma il consigliere regionale Mario Magno.

“L’Università Magna Graecia di Catanzaro - osserva l’On. Magno - si avvarrà di una guida attenta, competente e di un professionista di elevato spessore culturale che garantirà la crescita dell’ateneo, da diversi anni al centro dell’attenzione del mondo accademico nazionale per i lusinghieri risultati raggiunti.

Al neo Rettore, al quale ho già formulato di persona i miei sinceri auguri di buon lavoro, offro la mia collaborazione di rappresentante delle istituzioni in consiglio regionale, per favorire - conclude l’On. Magno - qualsiasi iniziativa che possa portare sviluppo e beneficio all’Università Magna Graecia di Catanzaro e a tutto il mondo accademico calabrese. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che dalla formazione culturale e sociale dei nostri giovani si determina il futuro della nostra terra. Sono convinto - conclude - che il Rettore Giovambattista De Sarro, in virtù della sua grande esperienza, preparazione e dei ruoli di responsabilità ricoperti in questi anni, svolgerà in maniera egregia e autorevole il nuovo incarico, succedendo ad Aldo Quattrone al quale rivolgo il mio ringraziamento per l’efficace lavoro svolto in questi anni”.