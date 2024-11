Il consigliere regionale: «A tutti loro va il mio personale augurio di buon lavoro e la mia piena disponibilità di collaborazione istituzionale per superare questo momento difficile»

“Sono particolarmente soddisfatto per la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione della Sacal, la società che gestisce l’aeroporto di Lamezia Terme”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Mario Magno che aggiunge: “Particolarmente apprezzate sono le scelte del sindaco Paolo Mascaro che a rappresentare il Comune di Lamezia Terme ha designato l’ing. Manlio Guadagnolo, professionista nel campo dei trasporti marittimi e dell’aviazione civile, del Vice Presidente della Provincia Marziale Battaglia e dei soci privati che hanno, invece, indicato l’imprenditore lametino Renato Caruso e la figlia Adele in seno al cda Sacal”. “Ritengo - osserva l’on Magno - che l’eventuale incarico a Presidente della Sacal al Prefetto dott. Arturo De Felice rappresenti garanzia di legalità e trasparenza nella gestione della società.

Il prefetto De Felice, infatti, lametino acquisito in quanto per diverso tempo alla guida del Commissariato di Lamezia Terme e successivamente Questore di Catanzaro, può incarnare autorevolmente quello spirito di servizio necessario nel rivestire una carica così importante, avendolo ampiamente dimostrato nel corso della sua lusinghiera carriera professionale, in un momento difficile per la Sacal Spa, che si accinge a gestire anche gli altri due aeroporti calabresi”. “A tutti loro – conclude – va il mio personale augurio di buon lavoro e la mia piena disponibilità di collaborazione istituzionale per superare questo momento difficile e per affrontare le nuove sfide future”.