Oggi a piazza del Popolo gli oppositori al governo giallo-verde. E Martina su Twitter commenta: “Come sempre, la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l’Italia"

«La voce della Calabria si è fatta sentire oggi a piazza del Popolo a Roma e tanti militanti calabresi hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal Pd per dire, insieme al resto d'Italia, che non hanno paura». Così Ernesto Magorno, segretario uscente del Pd, ha commentato la grande manifestazione voluta dal partito che si è svolta a Piazza del Popolo conto il governo a trazione giallo-verde.

«I Calabresi non hanno paura di esprimere il loro dissenso rispetto a un Governo che ai problemi risponde con la propaganda e non con soluzioni. Non hanno paura di un futuro che Lega e 5stelle vorrebbero ipotecare sulla pelle dei giovani e dei più deboli ed anzi a una visione del mondo fondata sulla tutela dei più forti e sull'assistenzialismo, con orgoglio contrappongono la propria diversità.

«La giornata di oggi – conclude Magorno- segna un momento importante di partecipazione e consapevolezza, di fierezza nel sentirsi parte di una grande comunità che dalla Calabria fino alle Valle D'Aosta è in campo per affermare che un grande Paese come l'Italia – conclude Magorno - non ha bisogno di condoni e sussidi, di scorciatoie che saranno pagate a caro prezzo dalle giovani generazioni ma di una visione alta e altra, di cui purtroppo Salvini e Di Maio non potranno mai essere interpreti».