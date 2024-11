Magorno: 'il Pd unito ci potrà consentire di vincere a Cosenza e di confermare il governo di centrosinistra a Crotone'

“Come anticipato nel corso della Festa de L’Unità regionale, tenuta nelle scorse settimane a Cosenza, nell’assemblea regionale e nei successivi incontri avuti con le rappresentanze istituzionali del Partito democratico, d’intesa con i segretari delle federazioni di Cosenza e Crotone, ho convocato a Cosenza venerdì ore 15, e per Crotone lunedì ore 15, una riunione con le rappresentanze istituzionali e politiche per fare il punto sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno i due importanti capoluoghi”. E’ quanto afferma il segretario regionale del Pd Calabria, on. Ernesto Magorno. “Questo resta il percorso definito con chiarezza, nonostante alcune indiscrezioni di stampa suggeriscano altro – afferma Magorno -. E’ chiaro che il Pd non rinuncia al suo ruolo di guida, nel pieno rispetto di tutte le forze del centrosinistra, guardando con grande attenzione , a cominciare da Cosenza, a tutte le forze che stanno manifestando interesse ad un progetto di rinnovamento e di rilancio delle nostre città . Nessuna volontà quindi di prevaricare o di scavalcare o di imporre solo la necessità di fare sintesi e unità nel Pd. Abbiamo dimostrato che un Pd unito ha guidato la colazione di centrosinistra allo stesso modo solo il Pd unito ci potrà consentire di vincere a Cosenza e di confermare il governo di centrosinistra a Crotone, Pd – conclude il segretario regionale democratico - che dovrà mettere in piedi coalizioni capaci di andare in questa direzione”.