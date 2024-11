Il candidato alla Camera dei Deputati in Calabria, Ernesto Magorno, intervenuto nell'ambito di una manifestazione pubblica a Rende, ha parlato del percorso in vista delle elezioni del 25 settembre e dei consensi crescenti attorno alla proposta politica rappresentata da Italia Viva e più in generale dal Terzo polo: «È una campagna elettorale bella, che mi rende felice dopo aver toccato con mano l'entusiasmo di tanta gente che ha voglia di dare forma a questo nuovo progetto del Terzo polo. E sono felice – aggiunto - perché in questa campagna elettorale non solo non abbiamo perso pezzi, ma anzi abbiamo acquisito nuovi consensi». In tal senso «sono davvero contento – ha specificato Magorno - dell'adesione di Giuseppe Aieta che porta un contributo fondamentale per la nostra battaglia. Il suo è stato un atto di libertà che ci porterà frutto».