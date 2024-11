Il segretario dei democrat stupito dalla scelta del sottosegretario che ha invitato a votare Forza Italia

Incredulo. Si dice così il segretario regionale del Pd di fronte all’invito di Gentile a votare Forza Italia.

«Parliamo dello stesso Gentile che diceva che non sarebbe mai andato con Berlusconi, dello stesso Gentile che è ancora sottosegretario di un governo da Gentiloni», fa notare il leader dei democrat. Lo abbiamo raggiunto a Lamezia Terme in occasione dello scambio di auguri di fine anno tra democrat ed è stata l’occasione per capire quali sono l’ottica e lo spirito con cui guarda al futuro dopo un anno difficile per il partito che scarse soddisfazioni ha avuto dalle urne.

!banner!



«Andremo avanti per la nostra strada con chi vorrà stare con una coalizione di centrosinistra, con chi condivide i nostri obiettivi che guardano al rinnovamento della società calabrese. Anche in Calabria come nel resto del Mezzogiorno dovremo affrontare questa campagna elettorale non semplice, ma faremo tesoro del lavoro messo in campo dal governo per poter dire ai calabresi che ci sono ragioni per indurli a votare Pd e centrosinistra», ha concluso il segretario.

Tiziana Bagnato