Il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno: ‘auguro un buon lavoro ai componenti della Giunta nominati da Mario Oliverio’

“Rivolgo il mio augurio di buon lavoro ai componenti della Giunta regionale nominati dal Presidente Mario Oliverio, una squadra di persone che per esperienza, competenze ed equilibrio sapranno dare corpo e sostanza a quell'azione di governo, di cambiamento e di svolta, che necessita alla Calabria per risolvere le tante emergenze e problematiche “. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno, che prosegue: “E' un percorso quello che attende la Giunta Oliverio che si prospetta ancor più incisivo per il sostegno pieno che gli viene assicurato dal Governo Nazionale. Ne è testimonianza la presenza nella squadra di governo di Maria Carmela Lanzetta, già membro dell'esecutivo guidato dal Presidente Matteo Renzi. La giornata di oggi segna un nuovo importante passaggio, in attesa dell'annunciato completamento della Giunta, e sarà compito dei democratici calabresi - conclude Magorno - sostenere con passione e determinazione l'azione dell'esecutivo regionale guidato da Mario Oliverio per scrivere una pagina di reale e profondo rinnovamento nella storia di questa regione”.