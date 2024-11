Il segretario regionale del Partito Democratico accoglie il nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un riferimento ‘umano e professionale’. Questo è Sergio Mattarella per Ernesto Magorno, segretario del Pd in Calabria e deputato, che stamane ha partecipato alla Camera al giuramento del nuovo capo dello Stato.



“Il discorso di insediamento conferma lo straordinario spessore del nuovo presidente, Sergio Mattarella, che si è presentato al Parlamento e al Paese con la sua proverbiale concisione comunicativa riuscendo a toccare, però, in maniera incisiva e profonda, i problemi reali, le aspettative e le speranze degli italiani e ponendo, sempre, come sua bussola di riferimento, la Costituzione e i valori fondativi del nostro Stato – si legge nella nota diffusa da Magorno - L'attenzione prioritaria - aggiunge - e la sensibilità dimostrate nei confronti delle difficoltà che vivono quotidianamente la famiglie, i giovani, le fasce più deboli della società, a motivo della crisi perdurante, così come il deciso richiamo ai temi della legalità, ci restituiscono ancor di più la figura rassicurante di un capo dello Stato garante delle istituzioni e dell'Unità nazionale e persona autenticamente vicina a tutti gli italiani. Non meno rilevante poi, nel suo discorso, il passaggio sulla necessità di portare avanti le riforme indispensabili a un reale rinnovamento dello Stato e al fine di far funzionare meglio le istituzioni democratiche”.