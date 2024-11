Lo ha dichiarato il segretario regionale del Pd, Ernesto Magorno, in seguito all'affermazione di Matteo salvini di volersi candidare a Platì

"Plati' non ha alcun bisogno di Matteo Salvini e al leader della Lega chiedo di avere rispetto per i cittadini di una comunita' che vuole con coraggio riscattarsi e non diventare oggetto della sua propaganda mediatica superficiale e inopportuna". Lo dichiara il segretario del Pd Calabria Ernesto Magorno, che aggiunge: " Salvini non ha il diritto di guardare dall'alto in basso il Sud e di pensare di farne terra di conquista. I cittadini di Plati' - continua - hanno avviato, senza nessuna paura, un percorso democratico e ha le forze e le capacita' per proporre una guida politica alla citta', espressione autonoma della sua gente, e tornare ad essere padroni del loro destino. Un futuro che non potrebbe essere affidato in alcun modo a Matteo Salvini colui che ha sempre additato con disprezzo il Sud e la sua gente".