Lo ha annunciato il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno che ha aggiunto: 'lo ha deciso autonomamente e di sua iniziativa'

«L'onorevole Antonio Scalzo mi ha ribadito la sua disponibilità a rassegnare le dimissioni da presidente del consiglio regionale della Calabria, nel corso di un incontro avuto a Lamezia Terme». È quanto sostiene, in una nota, il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno. «Una disponibilità che Scalzo – ha proseguito Magorno - ha deciso di avanzare autonomamente e di sua iniziativa, così come aveva già fatto nei giorni scorsi al vicesegretario nazionale del Pd onorevole Guerini». «Occorre adesso – ha aggiunto - proseguire con decisione sulla via del cambiamento, procedendo al varo della nuova giunta e assicurando il massimo sostegno al presidente della Regione, Mario Oliverio, nella composizione di un governo di profondo rinnovamento che sia aderente alle risposte che i calabresi attendono al più presto sui grandi temi e sulle emergenze della nostra terra».