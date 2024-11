Il segretario regionale Pd apre le porte al dialogo con il Nuovo Centrodestra: ‘sì al dialogo ma senza inciuici’

Ernesto Magorno, segretario regionale del Pd dice sì al dialogo col Nuovo centrodestra. Il sì arriva in seguito all’ appello lanciato da Antonio Gentile di aprire un tavolo sul tema “ emergenze e riforme “. Magorno, sentito pure Oliverio, specifica che “il centrosinistra ha vinto e governa” per il resto “nessuna preclusione ideologica”.



Il segretario del Pd continua: “Quella del tavolo sulle emergenze è sicuramente una proposta da considerare positivamente e valutare, e visto che le problematiche che da subito si troverà ad affrontare il Governo regionale sono talmente impellenti e gravi che necessitano di uno sforzo comune e per alcune di queste di una coesione che sorvoli gli stessi schieramenti. Questo, lo ribadisco per non dare adito ad eventuali malintesi o “inciuci” - ha concluso - nel pieno rispetto di quanto ho detto sopra: c’è una maggioranza che ha vinto le elezioni che governerà con le sue forze senza accordi di alcun genere”.