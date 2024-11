«Ogni stagione quando si verificano abbondanti e persistenti piogge alcune zone di Vibo Valentia e di altri comuni del vibonese sono oggetto di ingenti danni dovuti ad allagamenti. Problemi ormai frequenti che paralizzano la viabilità, che creano ulteriore dissesto idrogeologico e danni economici per i comuni».



Così in una nota il consigliere regionale Vito Pitaro: Gli interventi atti a rimuovere questo problematiche

sono individuabili in manutenzione straordinaria dei fossi e in interventi rivolti al ripristino dell’officiosità idraulica soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti stradali e adeguamento sezioni idrauliche. Interventi che hanno costi che i comuni oggi non possono sopportare se non con l’aiuto della Regione.



Ritengo, quindi, urgente e indispensabile - continua Pitaro - presentare alla Regione un piano di interventi per risolvere definitivamente e in brevissimo tempo questi atavici problemi e per questo motivo nei prossimi giorni mi recherò dal Presidente della Regione e dal dirigente di settore per richiedere sostegno economico per predetti interventi che non possono seguire le vie e ordinarie e, quindi, le lungaggini burocratiche, perché il nostro è un territorio troppo fragile ed ha bisogno di procedure di protezione civile».