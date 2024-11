Candidato del centrosinistra alla Camera, se sarà eletto rinuncerà allo stipendio

«Faccio politica. Ma non vivo di politica. Campo dignitosamente del mio lavoro. Ecco perché prendo un impegno solenne: se sarò eletto devolverò, tutta e per intero, l’indennità da parlamentare alle associazioni che nel nostro territorio offrono assistenza alle persone diversamente abili». Così Giacomo Mancini, candidato per il centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Cosenza. «So bene cosa significa crescere una persona a sviluppo speciale. Ho un motivo in più - ha concluso Mancini- per aiutare chi aiuta».