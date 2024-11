L'ex deputato incontra i propri sostenitori nel giorno in cui si apre la prospettiva del suo ingresso in consiglio regionale

L'incontro con i propri elettori Giacomo Mancini lo aveva organizzato già da una settimana, nettamente prima della proclamazione di Fausto Orsomarso alla Camera che, di fatto, apre a Mancini le porte del consiglio regionale. In un hotel di Cosenza ha raccolto i propri sostenitori per ringraziarli, nonostante i consensi raccolti non siano stati sufficienti ad ottenere l'elezione al Parlamento, e per rilanciare l'azione del centrosinistra.