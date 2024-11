Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, entra a fare parte del Comitato di coordinamento, formato da otto componenti, della Conferenza dei presidenti delle Assemblee delle Regioni, coordinata da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. La nomina, effettuata dalla Conferenza a Bologna il 19 gennaio scorso, è stata ratificata oggi a Roma nell'ambito della plenaria dei vertici dei Consigli regionali.

«Ringrazio il presidente Ciambetti e gli altri presidenti dei consigli - afferma Mancuso in una nota - per la fiducia alla mia persona e per il riconoscimento del ruolo che il Consiglio regionale della Calabria svolge all'interno della Conferenza. In un frangente di forti rivolgimenti istituzionali e di crisi energetica, i cui effetti acuiscono le difficoltà del Paese, gli scambi di esperienze e gli opportuni raccordi di ambito nazionale e comunitario sono decisivi per potenziare le funzioni di rappresentanza democratica delle Assemblee regionali a garanzia dei diritti dei cittadini». «Non dubito che Filippo Mancuso - sottolinea, dal canto suo, il presidente Ciambetti - darà il proprio contributo per rafforzare l'autonomia regionale e le prerogative legislative dei Consigli, in stretta relazione con le esperienze delle Assemblee parlamentari nazionali ed europee, valorizzando, anche in questa sede, il ruolo strategico della Calabria quale ponte dell'Europa nel Mediterraneo».

Gli auguri del consigliere regionale Molinaro

Sulla nomina, il consigliere regionale Pietro Molinaro ha commentato: «È un rilevante riconoscimento che premia l’impegno, la dedizione e l’autorevolezza che il presidente Mancuso ha profuso in questo tempo difficile e complesso. Una postazione Istituzionale preziosissima di analisi e confronto in una fase di costruzione di un nuovo regionalismo che continuerà ad interpretare al meglio con tutta l’energia e le capacità che lo contraddistinguono. Il motore legislativo delle Assemblee regionali serve a proporre e costruire una legislazione avanzata, vicina ai cittadini e capace di dare risposte concrete offrendo soluzioni al passo con i tempi. La pluralità di punti di vista, all’interno dell’Assemblea delle Regioni, è essenziale non solo per generare conoscenza solida e rilevante, ma anche per disegnare, nella leale collaborazione istituzionale, risposte condivise ai problemi. Di questo impulso, ne abbiamo sicuramente tutti bisogno, oggi più che mai».

I complimenti del coordinatore regionale Saccomanno

Anche il coordinatore regionale del Carroccio Giacomo Saccomano plaude alla nomina del presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso. «Apprendiamo con grande piacere che il presidente Filippo Mancuso è entrato a far parte del Comitato di Coordinamento (formato da otto componenti) della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni, coordinata da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Un importante riconoscimento sia per la persona, che merita tanto, e sia per la Calabria che potrà annoverare un proprio membro all’interno della indicata ed importante struttura. Sarà, certamente, un momento di rilevante confronto ove ognuno potrà mettere a disposizione dell’altro le proprie esperienze e le esigenze dei territori che rappresenta. Un contributo importante che potrà, da una parte, rafforzare l’autonomia regionale e, dall’altra, creare quelle correlazioni tra regioni che potranno valorizzare la Calabria, che è il ponte naturale tra l’Europa e il Mediterraneo. A Filippo Mancuso i più sentiti complimenti da parte di tutto il partito, con la certezza che saprà rappresentare degnamente il Sud, la Calabria e la sua gente».