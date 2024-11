Esulta il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, che ieri ha visto accogliere dal Consiglio, parzialmente, la sua mozione sul riordino delle province.

"Parzialmente accolta, ieri, la mozione predisposta sul caso-provincia- si legge nella nota diffusa da Mangialavori - In seguito alla cosiddetta riforma Del Rio si sono create numerose difficoltà. In parte, collegate alle funzioni esercitate dalla Provincia stessa. In parte, connesse al personale. L'intervento politico coevo alla mozione affrontava entrambi i nodi. Sul primo, però, l'Assise regionale ha preferito disporre un rinvio. Considerata la pregnanza della materia, il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha già dichiarato di avere attivato le iniziative giuridiche per una riforma di così ampia portata. E quindi sono già stati interpellati esperti di legislazione sugli enti locali che dovrebbero coadiuvare la nuove normativa regionale del settore".



"Un progetto che dovrebbe essere avviato in brevissimo termine. Inoltre, a breve, dovrebbero essere stanziati i fondi per il pagamento di qualche arretrata mensilità dovuta ai dipendenti - continua - Accolti, invece, all'unanimità, dal Consiglio, gli altri passaggi della mozione: attivazione presso il Governo, di un tavolo tecnico-istituzionale per la vicenda collegata alla condizione della Provincia di Vibo Valentia e a quella dei suoi dipendenti in particolare; sospensione delle rate di mutuo a carico delle province in dissesto fino alla conclusione del processo di riordino di cui alla menzionata Legge Del Rio. Una proposta, quest'ultima, già formulata dall'Upi in sede nazionale. Un risultato politico prestigioso che fra l'altro ha avuto il merito di porre all'attenzione il caso dei dipendenti provinciali vibonesi che non percepiscono lo stipendio da molti mesi".