Il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori conferma l’erogazione delle somme che erano state stanziate in favore dell’istituto della Biblioteca Calabrese di Soriano

“La tenacia dell'impegno è il presupposto per ogni utile risultato, specie in politica. La conferma di ciò è l'erogazione delle somme che erano state già stanziate (fino al 2011) ma non corrisposte in favore dell'Istituto della Biblioteca Calabrese di Soriano”. Lo dichiara il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori (Cdl). “L'altro ieri, la conferma circa il pagamento di tali importi. Un sentito ringraziamento, innanzitutto, ai dirigenti del dipartimento Cultura della Regione Calabria, per la solerzia con cui hanno accolto le mie sollecitazioni. Ho perseguito tale obiettivo – continua Mangialavori - per assicurare le più urgenti risorse necessarie affinché l'Istituto possa continuare la sua fondamentale attività. Un traguardo orientato a preservare un segmento culturale di prioritaria importanza e sul quale si è incentrata la mia iniziativa politica immediata”.





“A tale riguardo ricordo infatti, – afferma il consigliere - che ho anche depositato, nelle scorse settimane, apposita interrogazione per conoscere se la giunta intenda o meno garantire il finanziamento così per come previsto dalla legge numero 19 del 1995. L'articolo 3 della menzionata legge ha previsto un contributo annuo, da parte della Regione Calabria, per assicurare l'operatività e la presenza di tale biblioteca. Una disposizione che, appunto, dopo il 2011 non ha più avuto un riscontro politico e amministrativo concreto. Continuerò ad impegnarmi affinché tale contributo sia nuovamente ripristinato. La tutela e il rilancio di tutte le attività che hanno nella Biblioteca di Soriano il loro fulcro rappresenta un passaggio ineludibile per la politica regionale”.





“Proseguirò, pertanto – conclude - la mia azione in tale direzione, consapevole del ruolo strategico che può esercitare l'Istituto della Biblioteca di Soriano per il comprensorio di riferimento e su scala regionale”.