Il consigliere regionale del vibonese chiede al governo regionale di sostenere la biblioteca di Soriano.

"Con legge numero 19 del 1995 la Regione Calabria aderiva all'Istituto della Biblioteca calabrese di Soriano Calabro con lo scopo di conservare, raccogliere e rendere fruibili i segni della cultura calabrese- si legge nel comunicato di Mangialavori - per conseguire tale dichiarato obiettivo, la legge prevedeva un contributo annuo, garanzia di operatività e presenza della biblioteca. E' innegabile infatti che essa costituisce per la Calabria uno dei presidi culturali più importanti, apprezzato oltre i confini regionali".



"Nonostante ciò - continua Mangialavori - i contributi della Regione sono stati concessi fino al 2011. In data successiva l'ente non ha corrisposto alcuna somma per il mantenimento della biblioteca". Perciò il consigliere interroga la Giunta regionale per capire se "intenda adottare misure tese ad assicurare la presenza e il mantenimento dell'Istituto della Biblioteca calabrese di Soriano, mediante erogazione del contributo già previsto per legge, o di altra somma congrua a garantire la regolare attività".