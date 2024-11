Gli auguri al neo sindaco di Vibo Valentia Elio Costa dal consigliere regionale Giuseppe Mangialavori

Esprimo il più vivo apprezzamento per l’esito elettoralistico vibonese. È stato premiato, infatti, un progetto politico che intende risolvere le criticità del capoluogo di provincia e valorizzare le sue risorse. Il dottore Elio Costa saprà sicuramente individuare un percorso amministrativo di prim’ordine per qualità e intensità. La sua cultura, l’esperienza maturata nella sua prestigiosa attività di magistrato, l’eccezionale autorevolezza, la moralità adamantina costituiscono una solida garanzia. Il legame col territorio, la conoscenza della città, la sobrietà che caratterizza il suo stile comportamentale, la simpatia della comunità, le ulteriori peculiarità che saranno foriere di un’azione amministrativa efficace e positiva. Un plauso ai consiglieri che, unitamente agli altri candidati, si sono spesi per una battaglia di crescita civile e politica. Sui consiglieri graverà un onere fondamentale per il bene della città: coadiuvare il neo eletto sindaco nell’azione di governo locale. Nel congratularmi con i nuovi amministratori di Vibo Valentia, dichiaro la mia più ampia disponibilità a una proficua collaborazione con l’amministrazione locale. E ciò nell’ottica di una vitale sinergia fra rappresentanti istituzionali di enti locali operanti nella medesima realtà. Vibo Valentia è pronta a scrivere una nuova pagina di storia amministrativa. Per farlo, occorrerà impegnarsi fino in fondo e senza remore. Gli auspici sono propizi.

Giuseppe Mangialavori



(Consigliere regionale)