Sono le parole di Giuseppe Mangialavori che critica fortemente la posizione presa dai consiglieri Salerno, Morrone, Nicolò e Graziano che hanno chiesto il commissariamento del partito

"Mi sembra assolutamente pretestuoso chiedere il commissariamento del partito a causa delle recenti nomine su Catanzaro e Vibo, anche perché ho più volte cercato il dialogo con il consigliere Nazareno Salerno, che era evidentemente impegnato in ben altre cose rispetto al riassetto del partito”. È quanto dichiarato in una nota dal consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, coordinatore provinciale di Forza Italia a Vibo Valentia.

“Ancora più assurdo è additare la coordinatrice di essere causa di un'opposizione non abbastanza determinata nei confronti di Oliverio quando sugli scranni del Consiglio Regionale siamo noi a sedere.

Bisognerebbe – continua Mangialavori - fare semmai chiarezza sull'azione personale che ogni consigliere adotta nei confronti di un governo regionale paralizzato e distante dai problemi della Calabria e dalle soluzioni ad essi, e ricercare in essa i motivi di un'opposizione non sempre impeccabile.

Per il coordinatore provinciale di Forza Italia bisogna invece dare merito a Jole Santelli che “si sta spendendo con tutte le sue forze, in un momento non certo facile per la politica, alla riorganizzazione del partito ma soprattutto all'ascolto dei problemi della Calabria con un'intensa attività parlamentare che sta portando alla luce le gravissime mancanze del governo".