L’appello del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori dopo la notizia del mancato finanziamento di bandi regionali sulla realizzazione del festival

Appresa la notizia del mancato finanziamento di bandi regionalisulla realizzazione del Blues festival, evento di notevole spessore, tenuto per ben dieci anni nella cittadina di Tropea grazie alla generosa operatività dell’associazione “Tropea Blues”. Una proposta turistica qualitativa non indifferente per il panorama straniero musicale e non. Un evento con un successo sempre crescente, attestato lo scorso anno con un festival durato per un intero mese (da settembre a ottobre). Invito, pertanto, il presidente Oliverio e l’esecutivo regionale affinché trovi le risorse economiche per garantire la continuità dell’evento, l’aggregazione positiva turistica e il relativo accrescimento culturale. Tropea e la costa degli Dei meriterebbero, per il ruolo che ricoprono in Calabria, ben altra considerazione rispetto a quella nutrita dall’attuale compagine governativa regionale. E invece, ancora una volta si registra disinteresse, distrazione e pressappochismo. Ci sarà mai un cambio di rotta? Il tempo in questo caso non è illimitato!