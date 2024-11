È stata presentata, oggi, interrogazione alla giunta regionale, sulla vicenda dei sarcofagi contenenti i resti mortali di Ruggero I d’Altavilla e della moglie Eremburga

‘Ruggero I d’Altavilla fu coraggiosissimo condottiero, uomo di governo e, soprattutto, grande amante della Calabria. Nato in Normandia nel 1031 morì a Mileto nel 1101. I due monumenti funerari, collocati originariamente nell’abbazia mausoleo fatta costruire dagli stessi Altavilla, furono prelevati da Mileto nel 1840 ad opera dell’esercito borbonico e poi trasferiti nel museo archeologico di Napoli dove tuttora sono ubicati, in posizione defilata. Per il ritorno dei due sarcofagi, nel tempo si sono generosamente, ma invano, prodigati, oltre al museo di Mileto, anche altre autorità. La loro restituzione al museo di Mileto non solo costituirebbe un significativo richiamo di natura turistica, ma sarebbe un atto di giustizia verso la città di Mileto, i calabresi e verso lo stesso Ruggero I d’Altavilla così indissolubilmente legato alla terra di Calabria. Per l’operazione di rientro in questione urge coinvolgere anche il Polo museale regionale di recente istituzione. Qualche mese fa il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, nello specifico, si è pronunciato positivamente a tale proposito. Pertanto è stato chiesto, all’Esecutivo regionale, quale iniziative intenda intraprendere per accelerare e rendere reale il rientro dei sarcofagi contenenti le spoglie mortali di Eremburga e Ruggero I d’Altavilla’.