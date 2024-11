Il consigliere regionale della Casa delle Libertà ha presentato una modifica della legge elettorale per assicurare un seggio al miglior perdente tra i candidati a governatore

Il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori (Casa delle Libertà) ha presentato una proposta di modifica della legge elettorale calabrese. “Primo fondamento di ogni democrazia, il dovere della chiarezza. Un criterio che andrebbe applicato con maggiore rigore alle leggi elettorali - sostiene il consigliere della CdL - Quella sull’elezione delle rappresentanze regionali calabresi, obiettivamente, non risponde a tale orientamento. In tal senso sarebbe opportuno un impegno corale teso alla sua semplificazione. E ciò al di là delle scelte di merito. Tuttavia, un punto merita assoluta priorità. Occorre garantire la presenza, in seno all’Assise regionale, del candidato alla presidenza che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato presidente”. “È una necessità sia politica che giuridica – continua Mangialavori - Politica perché tale figura ha coalizzato un’unità ampia, anche in termini elettorali. Giuridica, in quanto rispondente ad un criterio di rappresentanza reale che trae fondamento dalla stessa Costituzione”.



“Allo stato - continua il consigliere - pende, presso l’autorità giudiziaria, un ricorso presentato da Wanda Ferro. La norma, pertanto, così per come formulata, genera dubbi interpretativi e applicativi. Bisogna, dunque, procedere con urgenza per eliminare un’incertezza normativa o una sua carenza che non ha alcun fondamento logico e razionale. Per tale ragione ho presentato una proposta normativa dal tenore semplice ed efficace, d’integrazione alla legge regionale del 7 febbraio 2005 n. 1 (Norme per l’elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale). Secondo tale proposta, dopo quello del presidente, il primo seggio andrebbe assegnato al candidato alla carica di presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello eletto. In tal modo, la proposta non avrebbe comunque incidenza sugli attuali criteri di assegnazione degli altri seggi”.



“ L’introduzione della riforma apporterebbe un elemento di razionalizzazione, rispondente, oggettivamente, ad un’inderogabile necessità di rappresentanza democratica – ha ricordato Mangialavori- La democrazia, d’altronde, impone scelte che siano coerenti con gli interessi della comunità. E tali interessi - conclude - si determinano nell’alveo della rappresentanza istituzionale che a sua volta è generata dalla volontà popolare”.