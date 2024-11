Il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori (Cdl): ‘Il gravissimo episodio intimidatorio che ha interessato Francesco Pascale colpisce profondamente il mio animo’

Il gravissimo episodio intimidatorio che ha interessato Francesco Pascale colpisce profondamente il mio animo. Innanzitutto per la bieca violenza morale che reca in sé. In secondo luogo in quanto, vittima di tale gesto è un amico di vecchia data. Conosco la dirittura morale di Francesco, la sua intelligenza politica e le sue profondi doti umane. E per tale ragione il turbamento della mia coscienza è ancora maggiore. La Calabria ha sete di libertà. È inammissibile che episodi così gravi si verifichino con cadenza sistematica. Tutto ciò mina, inevitabilmente, la serenità e quindi, la libertà di espressione dei cittadini. La fiducia nelle Forze dell’ordine e nella magistratura è assoluta. L’auspicio è che l’autore di tale intimidazione sia identificato al più presto. A Francesco rinnovo la mia incommensurabile stima e l’affetto più profondo. Sono convinto che proseguirà sulla via dell’impegno politico e civile ancora a lungo. Perché questa terra ha la necessità di uomini seri, leali e preparati come lui. Il carattere mite, la riconosciuta professionalità, la competenza politica, la generosità dello spirito fanno di Francesco un riferimento solido, da ogni punto di vista. La visione lucida della vita, il suo coraggio e l’affetto dei suoi cari e degli amici siano per Francesco gli strumenti mediante i quali superare questo difficile momento, per ritornare a una quotidianità pacifica nella sua dimensione interiore e materiale.