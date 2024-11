«Grande mobilitazione dalla Calabria in vista della manifestazione organizzata dal Partito Democratico il prossimo 1 giugno a Roma». É quanto si legge in una nota del partito. Folta la rappresentanza dei Sindaci che hanno già manifestato la loro adesione, tra questi Giuseppe Falcomatà.

«Sono oltre 100 - comunicano i membri del comitato promotore - i sindaci che hanno già annunciato la loro presenza nella Capitale. Insieme ai primi cittadini ci saranno i tre parlamentari calabresi Ernesto Magorno, Enza Bruno Bossio e Antonio Viscomi; Stefania Covello, membro della Direzione nazionale; i presidenti delle Province Enzo Bruno e Franco Iacucci; Gianluca Callipo, presidente Anci Calabria, e i tanti cittadini che arriveranno a Roma sui pullman organizzati dalle Federazioni Provinciali del Pd». «La macchina organizzativa - concludono - continuerà a lavorare senza sosta anche nelle prossime ore per garantire la massima partecipazione possibile alla manifestazione in difesa della democrazia».

Le parole dell’onorevole Enza Bruno Bossio

«Mentre in queste ore ci sono amministratori che seguono le indicazioni avventuriste dei loro leader politici rimuovendo le foto del Presidente Mattarella tanti altri si stringono attorno ai valori ed ai principi dello Stato di diritto e per la salvaguardia delle istituzioni democratiche che sono a garanzia di tutti.Da una parte c’è chi predica rabbia, diffonde rancore e divisione dall’altra chi vuole affermare speranza, comunità e unità per il popolo italiano».