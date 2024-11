Il sindaco del Campagnano rivela: «I segretari comunali stanno studiando il percorso di fattibilità del progetto»

Il confronto sui temi della città unica è in fase avviata anche grazie al lavoro sinergico condotto dai segretari comunali di Cosenza e Rende, orientato a studiare i percorsi di fattibilità del progetto e l’iter burocratico da seguire per giungere in breve tempo all’obiettivo. Lo rivela il sindaco di Rende Marcello Manna in una nota.

«Nei prossimi giorni – informa Manna - si completerà anche l’analisi economica finanziaria degli enti interessati alla eventuale fusione. Sono dati preliminari da comunicare a tutti i cittadini. E’ mia intenzione – aggiunge il sindaco di Rende - incontrare nei prossimi giorni gli studenti e i docenti delle classi superiori. Dovranno ,altresì, essere svolte iniziative con le associazioni presenti nel territorio e con tutti gli attori sociali, economici dell’intera area urbana, garantendo la massima condivisione nella fruibilità delle informazioni e del confronto politico. L’intera nostra comunità, insieme con le comunità delle altre città, dovranno essere coinvolte in un percorso fortemente democratico di scelte che saranno assunte nei prossimi mesi».

Anche Manna, come Occhiuto, apre al coinvolgimento di altri centri limitrofi: «Siamo per il coinvolgimento di Castrolibero, Montalto e degli eventuali altri municipi interessati al processo di fusione. L’obiettivo è oggi iniziare a realizzare servizi comuni. Si pensi ai trasporti, al cartellone unico degli eventi culturali, alla condivisione delle opere da realizzare per tutti i nostri territori. Anche la scelta del nome da dare ai comuni uniti è patrimonio dei cittadini e dovrà essere un tema assolutamente condiviso. Sono queste le basi dalle quali poter avviare un percorso democratico e di grande consapevolezza per cittadini e amministrazioni locali».

Salvatore Bruno