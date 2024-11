«È con grande soddisfazione che accolgo l’adesione di Grazioso Manno a Fratelli d’Italia». Lo comunica in una nota stampa la deputata Wanda Ferro che spiega: «È una personalità da tutti apprezzata per le sue capacità manageriali unite a doti morali di signorilità, serietà e trasparenza, ma anche per la grande passione che mette in campo ogni qualvolta ci sia da combattere per la salvaguardia e la crescita del territorio».

L’esponente FdI ricorda le battaglie condotte da Manno nelle vesti di presidente del Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese. Tra queste, l’impegno per la realizzazione della diga sul Melito «una infrastruttura la cui importanza strategica per il territorio e per le attività agricole è da troppi anni sottovalutata dai governi nazionale e regionale».

Aspetti che non sono passati inosservati al partito di Giorgia Meloni: «Per la sua competenza e la sua esperienza abbiamo deciso di affidargli la guida del Dipartimento regionale Agricoltura e ambiente del partito, un settore che, sebbene trainante per l’economia della regione, dal governo regionale di centrosinistra è stato trascurato e lasciato senza la guida politica di un assessorato». «Auguro buon lavoro a Grazioso Manno, che da subito sarà impegnato nella campagna elettorale per le regionali, mettendo in campo idee valide e innovative su cui attrarre consensi», conclude la Ferro.