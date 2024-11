Il segretario regionale del Partito Democratico: «Atto grave che nulla ha a che fare con il confronto democratico ma rappresenta un’istigazione alla violenza da non sottovalutare»

«Pongo alla vostra attenzione un episodio emblematico del clima di inquietante e preoccupante tensione sociale che sta caratterizzando l’attuale campagna elettorale e che potrebbe mettere a serio rischio la stessa tenuta democratica delle istituzioni».

Ha deciso così di scrivere al sindaco Gaetano Sollazzo, al Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao e al procuratore Pierpaolo Bruni il segretario regionale del Partito Democratico Ernesto Magorno che aggiunge: «La foto che sta circolando sui social media, in cui appare una mano sotto una ghigliottina intenta a sbarrare un simbolo del Pd, è davvero inquietante e lo è maggiormente, se a diffonderla è per giunta un agente della Polizia Municipale del Comune di Diamante, un settore la cui finalità essenziale è paradossalmente quella di tutelare la sicurezza dei cittadini, vigilando “sull'osservanza delle norme e dei comportamenti che assicurano la legittimità e la correttezza della convivenza civile”.



Si tratta di un atto grave – conclude Magorno - che oltre a testimoniare e a fomentare pericolosi sentimenti di odio politico che nulla hanno a che fare con il confronto democratico, rappresenta un’istigazione alla violenza da non sottovalutare e su cui sollecito il Vostro intervento, affinché ciascuno per le proprie competenze assumi in merito, tutti i dovuti e necessari provvedimenti».