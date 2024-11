Le dure parole di Perrone, segretaria Pd di Diamante sul disegno che sarebbe stato postato in rete da un vigile urbano: «L’amministrazione intervenga»

«La foto diffusa da un vigile urbano di Diamante , in cui appare una mano sotto una ghigliottina intenta a sbarrare un simbolo del Pd, non può essere catalogato come un gesto goliardico ma testimonia un grave scadimento dei toni di questa campagna elettorale». Queste le parole di Ornella Perrone, segretaria circolo Pd "Francesco Principe " di Diamante.

«Siamo di fronte a un episodio irresponsabile, tanto più che perpetrato da un componente di una istituzione, a cui è affidato il controllo pubblico. Chiediamo che l’amministrazione comunale di Diamante intervenga immediatamente, censurando il gesto e assumendo tutti i necessari provvedimenti. Il richiamo sistematico alla violenza, i messaggi di odio certificati in ultimo da questo macabro episodio, devono trovare un argine nelle stesse istituzioni. Quanto a noi, ribadiamo con ancora più orgoglio l’appartenenza al Pd, comunità democratica e responsabile che con serietà si sta impegnando per garantire al Paese soluzioni di governo qualificate e programmi concreti e densi di valore».