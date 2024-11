«Oggi è stato approvato un mio ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a prevedere, anche in successivi provvedimenti, interventi e risorse diretti ad ammodernare, completare e mettere in sicurezza la strada statale 106 Jonica nonché a costruire la strada di collegamento Bovalino-Bagnara». Lo afferma, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Coraggio Italia, Felice Maurizio D'Ettore, dopo l'approvazione di un ordine del giorno, di cui è primo firmatario, alla Legge di Bilancio.

«L'ordine del giorno - aggiunge D'Ettore insieme a Stefano Mugnai e Cosimo Sibilia, cofirmatari del provvedimento - persegue l'obiettivo di adeguare l'intero reticolo viario che consente, sul piano strutturale, di mettere in comunicazione numerosi comuni costieri e più regioni del Sud, l'Autostrada del Mediterraneo e l'autostrada A14 Adriatica e i due versanti calabresi occidentale (Bagnara) e orientale (Bovalino)».

Secondo D'Ettore, Mugnai e Sibilia, «la statale 106, nonché la strada di grande collegamento Jonio-Tirreno e la stessa Bovalino-Bagnara, rappresentano, nel loro complesso, un' infrastruttura strategica di rilievo europeo. E questo in un programma sinergico e sistematico che riguarda sia la parte ferroviaria che la parte stradale, senza la quale la Calabria e le regioni del Sud non possono avere una crescita sostenibile e, soprattutto, una crescita armoniosa nei prossimi anni. È di primaria importanza valorizzare l'area jonica e lo sviluppo dell'intera Calabria con riguardo alle reti stradali e ferroviarie, in particolare la SS 106 e la strada di grande collegamento Jonio-Tirreno, che è in una condizione di grandissimo disagio e di difficoltà anche di attraversamento in alcuni momenti»