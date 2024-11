I tre miliardi per la Strada statale 106 nella manovra finanziaria ci sono. Parola di Matteo Salvini. Una nota del ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti riferisce di «un finanziamento pluriennale di 3 miliardi di euro per l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'arteria nel tratto ricadente nella Regione Calabria».

Il leader della Lega lo definisce un «risultato storico dopo anni di richieste inascoltate». Basta. Per ora maggiori particolari non ce ne sono, ma considerando l’autorevolezza istituzionale della fonte – il ministero delle Infrastrutture – c’è da augurarsi che le parole di Salvini poggino su solide basi contabili.

Un risultato che, se confermato, finirebbe anche nel carniere del governatore Roberto Occhiuto, che considera il finanziamento per l’ammodernamento della 106 un obiettivo prioritario della sua azione di governo.