L’elezione avvenuta questa mattina nei locali della Sala Nova della Provincia di Cosenza. Ambrogio: «Non abbiamo più tempo da perdere rispetto alle sfide che ci troviamo davanti. Importante sarà quella dell'immigrazione dove daremo un supporto ai sindaci con la costituzione dei nuovi Sprar»

Riconfermato dall'assemblea dei giovani sindaci ed amministratori calabresi alla guida di Anci Giovani Calabria Marco Ambrogio, attuale consigliere comunale di Cosenza, ruolo che ho ricoperto dal 2014 in Calabria ed a Roma accanto al coordinatore Nazionale e sindaco di Pizzo Calabro Gianluca Callipo.



Proprio quest'ultimo stamattina in qualità di garante ha dato avvio ai lavori davanti ad una platea numerosissima di amministratori giunti a Cosenza nei locali della Sala Nova della Provincia.

«Sfida importante sarà quella dell'immigrazione»

«Una sola lista presente a mio sostegno con un'ampia rappresentanza politicamente variegata – ha dichiarato Ambrogio - Tutto ciò mi inorgoglisce proprio perché riteniamo che Anci sia un'associazione apartitica dove l'interesse comune dei territori amministrati valica il colore politico di ciascuno.



Dunque l'assemblea che coordinerò sarà un'assemblea di quaranta amministratori suddivisi per area territoriale all'interno della quale si è tenuta in considerazione l'ampia rappresentatività di tutte le provincie. Accolgo con grande soddisfazione dunque questa rielezione – continua - sapendo che non abbiamo più tempo da perdere rispetto alle sfide che ci troviamo davanti. Una su tutte quella della formazione di una nuova classe dirigente che sia pronta ad amministrare i nostri territori da protagonista senza dover subire ancora deroghe.

Infine una sfida importante sarà quella dell'immigrazione dove daremo un supporto logistico ed organizzativo ai sindaci con la costituzione dei nuovi SPRAR che sopperiscano ad eventuali imposizioni dall'alto con relative nascite di strutture private poco gestibili.

«A breve l’elezione della segreteria nazionale»

La sfida é molto interessante – conclude - in settimana prossima eleggeremo la segreteria regionale ed insieme i cinque coordinatori provinciali che andranno a supportare il lavoro in regione ed a Roma».