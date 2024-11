Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , intervenendo alla tavola rotonda della Festa dell'Unita' di Serra San Bruno, ha espresso idee chiare, decise e determinate sulle prospettive del Sud e sulla Calabria

Tra l'altro ha sgombrato dubbi e sospetti sulle prospettive del porto di Gioia Tauro, collocando il progetto del rilancio del porto nel contesto di interessi nazionali determinati dal raddoppio del canale di Suez. Poi ha spiegato il ruolo del governo nel contesto nazionale e internazionale nel quale si dipana la sua azione. ‘Siamo ad un passaggio fondamentale per la vita del nostro paese e in questo si inserisce la leadership di Renzi. L’idea che ci fosse qualcuno in sintonia con le aspettative popolari lo abbiamo sempre cercato. In questo momento -ha proseguito- il resto del mondo guarda all’Italia come un paese che può affrontare un progetto riformista guidato dal Partito democratico. Nel momento in cui l’Italia cresce il mezzogiorno deve agganciare la ripresa. Noi dobbiamo guardare al mediterraneo come un luogo dove si gioca l’equilibrio del nuovo mondo'. Di seguito il video dell'intervento di Marco Minniti.