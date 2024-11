È stata la prima donna a ricoprire l’incarico di sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Gentiloni. È candidata per la Camera dei deputati come capolista in tre collegi plurinominali del Lazio e in quello della Calabria

Maria Elena Boschi è nata a Montevarchi, nel 1981, è cresciuta a Laterina, piccolo comune della provincia di Arezzo dove la sua famiglia risiede da generazioni; figlia di Pierluigi Boschi (1948), titolare dell'impresa agricola "Il Palagio", dirigente provinciale della Coldiretti, membro del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo, dal 2004 al 2010 presidente della Confcooperative di Arezzo, e dal 2011 al 2015 consigliere di amministrazione di Banca Etruria, di cui dal 2014 è stato anche vicepresidente.

Consigliera giuridica di Renzi, è stata, una delle tre coordinatrici della campagna elettorale di Matteo Renzi per le Primarie di centrosinistra del 2012. Alle Politiche del 2013 viene candidata ed eletta alla Camera nella Circoscrizione Toscana. Successivamente diventa membro e segretaria della I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni. Dal 22 febbraio 2014 è ministro per le Riforme Istituzionali e per i rapporti con il Parlamento con delega all'attuazione del programma del Governo Renzi.

Il 12 dicembre 2016 diventa sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Gentiloni, diventando la prima donna ad aver mai ricoperto l'incarico. Il 17 settembre 2019 Boschi lascia il PD e aderisce ad Italia Viva, partito centrista fondato da Renzi, di cui diventa capogruppo alla Camera. Alle elezioni politiche del 25 settembre viene candidata per la Camera dei deputati come capolista in tre collegi plurinominali del Lazio e in quello della Calabria.