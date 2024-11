La psiche. Una dei tre momenti topici della nuova edizione di Perfidia, il programma in onda su LaC Tv e condotto da Antonella Grippo. A finire sul lettino della psicoterapeuta Elisa Stella questa volta è stato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Fausto Orsomarso.

Una domanda non poteva non essere dedicata a Maria Tripodi, con lui protagonista di una vicenda a dir poco grottesta relativa alle scorse politiche. Il seggio era stato in un primo momento assegnato alla candidata azzurra, poi a Orsomarso, infine un ulteriore riconteggio ha portato alla proclamazione a deputato di Maria Tripodi, la stessa di cui ora il consigliere regionale nel corso della trasmissione sembra non ricordarsi: «Maria Tripodi chi? - ironizza - Non abbiamo contezza di lei in Calabria».