La volontà di voler abbandonare temporaneamente la fascia tricolore è arrivata in serata a margine del consiglio comunale convocato per l’approvazione del rendiconto di gestione 2023

Il sindaco di Marina di Gioiosa Jonica Geppo Femia ha anticipato l’intenzione di prendersi un periodo di pausa «per motivi personali e privati». L’annuncio è arrivato in serata a margine del consiglio comunale ali convocato dal presidente dell’assise gioiosana Daniele Albanese per l’approvazione del rendiconto di gestione 2023. A causa dell’impedimento comunicato in aula, Femia non sarà presente al civico consesso calendarizzato per domani con all’ordine del giorno la mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino presenta dai consiglieri di minoranza.

Nella decisione di Femia di autosospendersi non è da escludere che abbiano influito le tensioni alla luce di «alcune situazioni che – aveva denunciato il consigliere di minoranza Giancarlo Gennaro – hanno creato un clima poco sereno nei rapporti tra il primo cittadino e alcuni dipendenti comunali». Su tutti quelli con il comandante della Polizia Municipale Lucy Molinaro, che nei mesi scorsi ha denunciato il sindaco Femia per lesioni personali.

Per effetto dell’impedimento temporaneo di Femia tutto lascia pensare che la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione sarà con tutta probabilità respinta mentre le redini del Comune passeranno adesso nelle mani del vicesindaco Vincenzo Tavernese.