Lui non ci sarà. A meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle comunali di novembre, a Marina di Gioiosa Jonica l’unica certezza è il passo indietro dell’ex sindaco Domenico Vestito. Le ragioni del suo forfait sono spiegate in un video-messaggio diffuso su Facebook dal già primo cittadino gioiosano. «Una scelta di carattere personale – ha spiegato Vestito – Molti in questi mesi e nelle ultime settimane hanno chiesto la mia disponibilità a candidarmi, ma adesso le mie priorità sono altre». La tornata elettorale di autunno chiuderà una parentesi commissariale ritenuta da Vestito «disastrosa, che verrà ricordata per inefficienza e pressapochismo. Lo scioglimento per mafia è stato ingiusto, infondato, illegittimo. Quello che abbiamo subito da pezzi dello Stato – ha rimarcato l’ex sindaco - hanno ingenerato in me una profonda sfiducia. Oggi non ho la libertà d’animo di condurre una macchina amministrativa complessa». Nel suo messaggio ai cittadini non mancano un’apprezzata ammissione di colpa per alcuni errori (caratteriali) commessi e una rivendicazione per i finanziamenti pubblici ottenuti, dalla rete idrica alla viabilità, fino alle scuole. «Abbiamo garantito presenza e un’azione costante e quotidiana, senza mai servirci della responsabilità ma avendo come unico punto di riferimento il bene comune. Mi auguro – ha concluso - che non si torni indietro».