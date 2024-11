Il Comune è stato sciolto nel novembre scorso. Vestito: «Continueremo a combattere per ristabilire la verità»

Il primo step giudiziario in seguito allo scioglimento per mafia del Comune di Marina di Gioiosa segna un punto a favore dell’ex sindaco Domenico Vestito. Il tribunale di Locri ha infatti giudicato candidabili i componenti dell’ex amministrazione comunale, ad eccezione dell’assessore Francesco Lupis. «Continueremo a combattere per ristabilire la verità» ha commentato telegraficamente l’ex primo cittadino sulla sua pagina Twitter.

Intanto nelle scorse settimane è stato depositato il ricorso al Tar contro la decisione del Consiglio dei Ministri del novembre scorso, mentre per lunedì prossimo gli ex amministratori hanno convocato una conferenza stampa, alla luce della sentenza di oggi.

