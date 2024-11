Fumata bianca per la nuova giunta comunale di Marina di Gioiosa Jonica. Dopo le elezioni del 10 novembre, il sindaco Geppo Femia ha convocato per mercoledì 27 novembre alle 18:30 il primo consiglio comunale durante il quale saranno all’ordine del giorno i primi adempimenti. Tra questi la comunicazione dell’esecutivo e dei consiglieri di maggioranza delegati. Il vicesindaco, con delega alla Cultura e alla Pubblica Istruzione sarà Vicenzo Tavernese mentre Giuseppe Coluccio sarà assessore con delega ai Lavori Pubblici e all’Ambiente. A Stefania Lombardo l’assessorato al bilancio, mentre Alessandra Mina, tra le più votate alle elezioni, sarà il nuovo assessore con delega allo sport e allo spettacolo. La proposta per la presidenza del civico consesso gioiosano risponde al nome di Daniele Albanese.