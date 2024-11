Il presidente della Regione si schiera in vista del referendum di ottobre sulla riforma costituzionale.

"E' un appuntamento importante il paese non può oerdere questa occasione - ha dichiarato Oliverio, in conferenza stampa a Lamezia per promuovere il comitato per il si al referendum - la partita referendaria si gioca per innovare il paese, il resto sono polemiche strumentali. Per la Calabria il Si rasserena un passaggio importante per l'innovazione e la nostra comunità deve esserci da protagonista".

"Renzi torna in Calabria - continua Oliverio - ed è importante questo rapporto, a partire dal Patto per la Calabria che ora sarà portato al Cipe. Noi intendiamo avviare una campagna di costituzione dei comitati che siano rappresentativi di tutta la società calabrese, non ci interessano le polemiche ma vogliamo parlare di merito. Il cuore di questa riforma è il superamento del sistema bicamerale".

"Velocizzare i processi politici è l'obiettivo di questa importante riforma - ha aggiunto - la Calabria deve contribuire a portare avanti questo processo storico per avere anche il peso necessario per il suo riscatto. La presenza del magnifico rettore dell'Unical Crisci da il senso del coinvolgimento di tutte le parti sociali a partire proprio dalle università. Faccio appello a tutti gli amministratori locali per lavorare alla costituzione dei comitati".

Sonia Rocca