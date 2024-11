La seduta, che è previsto abbia inizio alle ore 15:00, vaglierà, infatti, 6 proposte di legge e 13 provvedimenti amministrativi

Il Consiglio regionale, che è stato convocato per martedì prossimo, 28 giugno, affronterà un nutrito ordine del giorno articolato in 19 punti. La seduta, che è previsto abbia inizio alle ore 15:00, vaglierà, infatti, 6 proposte di legge e 13 provvedimenti amministrativi. L’Odg si apre con la Proposta di Legge n.77/10^ di iniziativa del Consigliere Sinibaldo Esposito recante: ” Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive)”, che avrà come relatore il consigliere Michele Mirabello. Di seguito, la Proposta di Legge n.72/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 – Attribuzione all’Azienda Calabria Verde della funzione di supporto alla Protezione civile regionale ” (relatore Giuseppe Aieta); la Proposta di Legge n.144/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna” (relatore Giuseppe Aieta).



Poi è previsto l’esame abbinato del Progetto di Legge 97/10 di iniziativa del Consigliere Giuseppe Giudiceandrea recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi alla prima infanzia), del PL 127/10 di iniziativa del Consigliere Alessandro Nicolò recante: Modifica alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15, recante: ‘Norme sui servizi educativi per la prima infanzià, con in discussione un testo unificato: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi alla prima infanzia) che vede Relatore il consigliere Michele Mirabello. Altre due proposte di Legge, la n.146/10^ di iniziativa dei Consiglieri Domenico Battaglia, Giuseppe Aieta, Mauro D’acri e Giuseppe Neri recante: ” Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni ” (Relatore Giuseppe Aieta) e la Proposta di Legge n.126/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)”, Relatore Giuseppe Aieta.



L’ordine del giorno si chiude con le 13 proposte di provvedimenti amministrativi: la n. 123/10^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: ‘Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 e della relazione sulla gestionè: la Proposta di Provvedimento Amministrativo n.129/10^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: ” Integrazione deliberazione n. 17 del 28 aprile 2016 “Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 e della relazione sulla gestione” “; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.34/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.35/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.36/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) “relatore Domenico Bevacqua. Proposta di Provvedimento Amministrativo n.37/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.38/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.39/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.40/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.41/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.108/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 ‘Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonificà “, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.109/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica del Tirreno Reggino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 ‘Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonificà “, relatore Domenico Bevacqua; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.110/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 ‘Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonificà, relatore Domenico Bevacqua.