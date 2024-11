Si dice più che soddisfatta la deputata Elisa Scutellà per aver promosso un incontro tra il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e una delegazione del Comitato Nazionale “Giustizia e Prossimità”.



Sono orgogliosa di essere riuscita a creare un ponte comunicativo tra il Ministro e il Comitato dopo essermi profusa incessantemente nella lotta all’ingiusta ed inqualificabile riforma della geografia giudiziaria» dichiara la Scutellà. «Un primo passo verso un confronto costruttivo per il quale ho lavorato tanto e per il quale ringrazio il Ministro Bonafede per aver accettato la mia istanza supportata, sin dal primo giorno del mio insediamento alla Camera, da dossier e documentazioni che palesavano il fallimento di una riforma che ha allontanato inesorabilmente i cittadini dalla giustizia».





«Avevo annunciato durante l’evento “Governo silente sulla riapertura dei tribunali. Analisi e Prospettive” dello scorso 23 febbraio – aggiunge la deputata pentastellata - che, a seguito di mia richiesta al Ministro Bonafede, si sarebbe organizzato un incontro con una delegazione del Comitato Nazionale “Giustizia e Prossimità”; ebbene - continua la Scutellà- a distanza di pochi giorni la data è stata fissata: il 19 marzo il Ministro accoglierà tre rappresentati del Comitato. Nonostante impavidi tentativi di insabbiare il mio impegno e offuscarne i meriti, -continua la Scutellà- sono fiera ed orgogliosa di essere stata la promotrice di questo incontro, un primo reale riconoscimento dei miei sforzi e della mia instancabile dedizione a questa causa».