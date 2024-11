Paolo Mascaro torna ufficialmente a capo di Lamezia. Questa mattina la proclamazione in tribunale e poi il passaggio di consegne a via Perugini dopo ha potuto indossare nuovamente la fascia tricolore. Nel pomeriggio verrà presentata la giunta. Si tratta di tratta di Antonello Bevilacqua quale vice sindaco, Sandro Zaffina al Bilancio, Teresa Bambara ai Servizi sociali, Giorgia Gargano alla Cultura, Francesco Dattilo all’Urbanistica, Gianfraco Luzzo alla Sanità, Luisa Vaccaro Sport e Spettacolo.

«È un'emozione indicibile – ha detto il neo sindaco – ma adesso subito al lavoro con una squadra esperta, fatta di persone che metteranno le loro competenze unicamente al servizio della città. È una giunta per la quale, per come sono le normative, mi assumo totalmente la responsabilità della scelta». Per quanto riguarda poi gli intensi giorni di conteggi e riconteggi dei voti inerenti le preferenze dei candidati dell’assise Mascaro ha dichiarato: «Mi auguro che non si tratti di brogli e credo che possano essere errori determinati da normative che, a mio parere errando, prevedono lo spoglio immediato dopo che i presidenti di seggio, gli scrutatori e i segretari sono stati ininterrottamente in quel posto dalle sei del mattino».

