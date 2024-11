Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà in merito alla visita del Presidente Mattarella in vista dell'inaugurazione della Cittadella regionale

"È una presenza importante quella del presidente Mattarella domani all'inaugurazione della Cittadella della Regione Calabria: finalmente un attenzione positiva dalle massime istituzioni nazionali". Lo ha dichiarato all'Adnkronos, il sindaco di Reggio calabria, giuseppe Falcomatà.

"Un segnale forte che finalmente i nostri territori, i territori del sud, sono degni di una nuova attenzione delle istituzioni nazionali - aggiunge Falcomatà - un segnale al quale le amministrazioni comunali e non solo dovrebbero rispondere con un maggiore impegno per dare ulteriore credibilità alle istituzioni del territorio. La Cittadella - conclude Falcomatà - porterà grandi cambiamenti, maggiore efficienza e una migliore organizzazione del lavoro: ora gli uffici regionali sono tutti in un unico luogo e questo facilita il lavoro per tutti gli enti".