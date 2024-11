Non una passerella politica ma un abbraccio personale per dare sostegno a chi rappresenta presidio di legalità e trasparenza

Il portavoce del Pd Matteo Richetti è stato ospite a Belvedere Marittimo alla serata d’apertura della festa regionale dell’Unità, con un intervento che ha fatto seguito a una discussione riguardo le province e il riordino della autonomie locali.

Successivamente lo stesso Richetti ha fatto visita al sindaco di Taurianova, Fabio Scionti, vittima nei giorni scorsi di una intimidazione. Come riferito dall’ansa, dopo un colloquio riservato, il portavoce Pd ha incontrato gli amministratori, «Diteci cosa dobbiamo fare per questa terra oltre a sostenere chi come voi è presidio di legalità e trasparenza. Il Pd sente che la Calabria non va lasciata sola…Continueremo a guardare con grande attenzione a questa città e ad un territorio che sta cercando in tutti i modi di lascarsi alle spalle un passato da dimenticare. Qui ho sperimentato che una comunità cresce quando sa che le regole valgono per tutti».